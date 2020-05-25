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Serik'te pozitif vaka sayısı 31'e çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 15 sokaktaki vatandaşlar için ekmek dağıtıldı. Bölgede yapılan yeni testlerde, pozitif vaka sayısı 31'e çıktı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:05
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Serik'te pozitif vaka sayısı 31'e çıktı

Serik'te Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta oturan vatandaşlara mahalle muhtarı ve hayırseverlerin desteğiyle 500 ekmek dağıtıldı. Muhtar Zafer Korkmaz, kendi aracı ile getirdiği ekmekleri, karantina bölgesi içerisinde bulunan muhtar azası Durmuş Meke ve gönüllülere teslim etti. Gönüllüler de ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Muhtar Zafer Korkmaz, "Karantinadaki mahalle sakinleri için az da olsa eksiklerimiz oluyor. Ekmek yetmeyebiliyor. Biz hayırseverlerden toplayarak karantina bölgesine dağıtıyoruz. İlaç ve diğer ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. En kısa sürede hayırlısıyla karantinanın sona ermesini istiyoruz" dedi.

SAYI 31'E YÜKSELDİ

Diğer yandan bölgede test sonucu pozitif çıkanların sayısının 31'e yükseldiği ve bunların Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bunların yanında pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen 14 kişi de test sonuçları çıkana kadar gözetim altına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKarantinaKoronavirüsCovid19Pandemi
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