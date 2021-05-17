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Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25
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Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

İlk oturumunun 22 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurul’da başkanlık adaylığı için Divan Başkanlık Kurulu’na resmi başvuruyu yapan Serdar Aacarhoroz bugün yönetim kurulu listesini Divan Başkanlığına sundu.

Serdar Acarhoroz yönetim kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç‘e teslim etti.

Acarhoroz, Aday olan tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Tüm Bursaspor gönüllülerini alkışlamak gerekiyor. Böyle zorlu bir süreçte göreve talip olduk. Hangi aday seçilirse seçilsin Bursaspor için en iyi şekilde çalışacaktır. Kendi proje ve yol haritamız var dedi.

Serdar Acarhoroz’un kongrede kullanacağı oy pusulasının rengi turuncu kağıt üzerine beyaz yazı olarak belirlendi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serdar Acarhoroz
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