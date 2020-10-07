Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1151
ALTIN
478.123
DOLAR
7.8581
STERLİN
10.1436
EURO
9.2524
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
Son Dakika
Bursaspor kamp için Bolu’ya gitti
İstanbul'da terör operasyonu
Son Dakika
İstanbul'da terör operasyonu
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Son Dakika
KKTC'de HP hükümetten çekildi
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sepetli motosiklete zulalanmış 77 kilo esrarı Marco buldu

ADANA'da, polis tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dedektör köpek 'Marco' ile sepetli motosiklette yapılan aramada, gizli bölmeye zulalanmış 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:13
7 Okunma
Sepetli motosiklete zulalanmış 77 kilo esrarı Marco buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, plastik ev eşyası yüklü sepetli motosikleti durdurdu. Polis, motosiklette özel eğitimli narkotik köpeği ‘Marco’ ile arama yaptı. Marco, motosikletin sepet kısmına tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde motosiklet sepetinde, sacın altına zulalanmış 24 pakette, 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü Sadık Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNarkotikPolisUyuşturucuOperasyonMarco
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı
Tokat'ta, 66 metre yükseklikteki kuleye Azerbaycan bayrağı asıldı
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
DEHŞET ODASI!
DEHŞET ODASI!
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Maskede ‘merdiven altı’ uyarısı
Maskede ‘merdiven altı’ uyarısı
Validen uyarı: Masa tabure sohbetlerinde virüs yayılıyor
Validen uyarı: Masa tabure sohbetlerinde virüs yayılıyor
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma