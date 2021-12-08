Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,005.27
ALTIN
783.78
DOLAR
13.63
STERLİN
18.08
EURO
15.41
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

"Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre taşıma arıcına binen bir kişi, kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle minibüs şoförünün tepkisiyle karşılaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" dediği görüldü.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:23
8 Okunma
"Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın"

Olay, 6 Aralık saat 20.00 sırarında eski otogarda meydana geldi. İşten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. O anlar minübüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

BENDE GİTMİYORUM

Görüntülerde minibüs şoförünün, yolcuyla tartıştığı anlar görülürken görüntü çeken yolcuya da sert çıktığı dikkati çekti. Görüntüde şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın" dediği görüldü. Ayrıca şoförün kameraya kaydeden yolcuya hitaben, "Görüntüyü silmezsen bende gitmem" dediği görüntüde yer aldı. Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak'ta indiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumOtobüsİşçiYolcuKıyafetElbise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı
İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı
Kayıp Kübra'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı 
Kayıp Kübra'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı 
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 7 saatte söndürüldü
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 7 saatte söndürüldü
Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler
Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 
Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
O sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi
O sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi
Valizdeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Valizdeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Gaziantep'te 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu
Gaziantep'te 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma