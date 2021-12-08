"Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın"

Olay, 6 Aralık saat 20.00 sırarında eski otogarda meydana geldi. İşten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. O anlar minübüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

BENDE GİTMİYORUM

Görüntülerde minibüs şoförünün, yolcuyla tartıştığı anlar görülürken görüntü çeken yolcuya da sert çıktığı dikkati çekti. Görüntüde şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın" dediği görüldü. Ayrıca şoförün kameraya kaydeden yolcuya hitaben, "Görüntüyü silmezsen bende gitmem" dediği görüntüde yer aldı. Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak'ta indiği öğrenildi.