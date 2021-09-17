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Selden etkilenenlerin elektrik faturaları ertelendi

Sel felaketinden etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Eylül 2021 Cuma 08:18
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Selden etkilenenlerin elektrik faturaları ertelendi

Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi. Kararda "sel felaketinden etkilenen vatandaşların 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir" ifadesi yer aldı. 

Selden zarar gören vatandaşların en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili tedarik şirketlere sunması gerektiği belirtilen kararda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin ise karar kapsamı dışında olduğu aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuSinopBartınYağmurSelElektrikFaturaResmi Gazete
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