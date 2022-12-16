Sel mağduru çiftçiler, ürününü kurtarmaya çalışıyor

Kumluca'da 11 Aralık akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı dereleri taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serası zarar gördü.

Üreticiler selin yaşandığı günden bu yana sebze ve meyvelerini kurtarmak için mücadele ediyor. Seraları zarar gören üreticiler, sel sular çekildikten sonra fidanların üst kısmında kalan ürünlerini kurtarmak için temiz suyla yıkarken, bir taraftan da toprağın kurumasını sabırla bekliyor.

'ZARARIN NERSİNDEN DÖNERSEK KARDIR'

Üretici Mustafa Erçetin (42), "Seralarımıza sel girdi. Meyvelerin üzerindeki çamurları temiz su ile yıkamaya çalışıyoruz. Zararın neresinden dönersek kardır" dedi.

Domates üreticisi Özcan Aydil (48) ise "Domatesleri temiz su ile yıkıyoruz. Kurtarabildiğimiz kadar kurtaracağız. Sel olduğu günden beri seranın içine girmedik. Bugün girebildik. Seraların içi pek kuruyacağa benzemiyor. Bir hafta, 10 güne kurur sanırım. Tabii hava güneşli olursa. Çamur içinde kaldık" diye konuştu.

'HİÇ OLMADI, ÜZERİNDEKİ MEYVELERİ KURTARALIM'

Canan Akça (28) da "Sel sularından zarar gören domatesleri yıkamak zorundayız. Yıkamazsak çürüyor. Mahvolduk, bittik. 2 dönüm bu sera, 2 dönüm de diğer sera var. Toplam 4 dönüm. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemiyoruz. Aniden sel geldi. Hiç olmadı, üzerindeki meyveleri kurtaralım. Fidanların üzerindeki meyveyi alsak yetecek bize. Bakırlarla (kova) çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor" dedi.

'BİZİMKİSİ BİR UMUT'

Ganimet Sarı (45), "Annemin evinde hiçbir şey kalmadı. Bizim de seralarımız sel suları altında kaldı. Seraların etrafındaki sular çekilmeyince bir şey yapamadık. Gece 12'de sular çekildi. Ondan sonra seranın kenarındaki betonları kırdık, seranın içindeki suları çıkardık. Domates meyvelerini yıkıyoruz. Bir umut. Domatesler erdi (olgunlaştı). Çocuk domates kasasını tutacak, ben meyveyi toplayacağım. Çamurda seranın içinde kasa koyacak yer yok. Bu halimiz ile temiz sebze göndermeye çalışıyorum. Bizimkisi bir umut. Temiz su ile yıkıyoruz" diye konuştu.

'SERALARIMIZI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bülent Sarı (46) da "Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Temiz su ile domateslerimizi yıkıyoruz. Çoluk çocuğumuzla birlikte seralarımızın içerisini temizlemeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizimkisi bir umut. Devletin de belediyenin de yapacağı bir şey yok. Gelen giden yok. TARSİM yaptırdık. AFAD'dan geldiler. Evimizi temizlediler. Gelseler de 'şunu yapacağız' deseler, en azından beklemede kalırız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Baştürk (58) de "Hala sel suları çekilmedi. Çaresizlik içinde bekliyoruz. Evimizde beyaz eşya, oturacak, yatacak eşyalarımız kalmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kara kara düşünüyoruz" dedi.