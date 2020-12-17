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Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın şekersiz ezmesi üretildi. Diyabet hastalarının da tüketebileceği, kan şekerini dengeleyip, bağışıklık sistemini güçlendiren ürün, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Avustralya'ya ihraç edilirken, ABD'den de sipariş aldı. 

17 Aralık 2020 Perşembe 09:18
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Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz'de, fındıkta katma değerli ürünler üretilmeye devam ediliyor. Giresun'da Entegre Fındık İşleme Tesisleri’nde (EFİT) fındığın şekersiz ezmesi üretildi. Fındık ezmesinin içeriğinde şeker yerine, ‘isomalt ve inulin’ kullanıldı. Şeker pancarından elde edilen tek şeker ikamesi olan isomalt, ezmenin bileşiminde dolgu ve tatlandırıcı amaçlı şeker yerine kullanılıyor. Şekerin yarısı kadar enerji değerine sahip olan isomaltın, kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve çok düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle diyabet hastaları için öneriliyor. Hindiba bitkisinin özünden elde edilen ve yüzde 100 doğal olan inulinin ise yüksek lif ve prebiyotik kaynağı olduğu bu nedenle kan şekerini dengeleyip bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fındık ezmesi, iç piyasanın yanı sıra Almanya ve Avustralya'ya ihraç edilirken ABD'den de sipariş aldı. 

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık ve fındık mamulleri konusunda ürün çeşitliliğini artırarak, fındığa değer katma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ürün geliştirme çalışmaları sonucunda üretilen şekersiz fındık ezmesinin iç piyasanın ardından yurt dışında da raflardaki yerini almaya hazırlandığını dile getiren Bayraktar, “Şu ana kadar Almanya ve Avustralya’ya ihracatı gerçekleştirilen ürüne, Amerika Birleşik Devletleri’nden talep geldi. Görüşmelerin ardından gerçekleşen anlaşmalar sonucunda yeni ürün önümüzdeki günlerde ABD'de satışa sunulacak” dedi.

'AR-GE VE ÜR-GE’YE AĞIRLIK VERİYORUZ'

Bayraktar, “Son beş yıl içerisinde Ar- Ge ve Ür- Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaların karşılığını almaya başladık. Şeker ilavesiz fındık ezmesi bunun meyvelerinden sadece birisi. Birkaç aydır iç piyasada satışta olan ürünümüze yavaş yavaş yurt dışında da talepler gelmeye başladı. Biz bu ürüne çok güveniyoruz. İnanıyorum ki 2021 yılında, diğer ürünlerimiz gibi bu yeni ürünümüz de tüketicilerin vazgeçilmezlerinden biri olacak” diye konuştu.

'NİHAİ MAMUL İHRACATI FINDIĞIN KURTULUŞU'

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından geçen hafta açıklanan ihracat rakamları neticesinde, eylül ve ekim aylarına bakıldığında son 30 yılın en düşük fındık ihracatının gerçekleştirildiğini anımsatan Bayraktar, fındığın nihai mamul haline getirilerek satışının önünün açılmadığı sürece bu tür piyasa spekülasyonlarının önüne geçilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Bayraktar, “Fındık ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinin başında geliyor. Ancak biz bunu maalesef iyi değerlendiremiyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamlarını incelediğimizde ihraç edilen fındığın çoğu hammadde ya da yarı mamul halinde satışı gerçekleştirilen fındık ve fındık ürünleri. Kağıt üzerinde sağladığı döviz girdisi ilk bakışta çok yüksek gibi algılanabilir ancak biz bu fındığı işleyerek, katma değer katarak ve nihai mamul haline getirerek satarsak bu rakamlar 6- 7 kat daha artabilir. Bu tür piyasa spekülasyonlarının da önüne geçilir. Ben bunu her platformda dile getiriyorum ve yine tekrarlıyorum. Nihai mamul ihracatı fındığın tek kurtuluş yoludur. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek gerek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FındıkFındık EzmesiFİSKOBİRLİK
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