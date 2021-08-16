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ŞEHİTLERİMİZE VEDA

​​​​​​​Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:21
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ŞEHİTLERİMİZE VEDA

Irak kuzeyinde dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, şehit oldu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları içinde karşıladığı şehidin cenazesi daha sonra memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Şehit Öztürk için Töşköprü ilçe merkezindeki Taş Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Muharrem, annesi Semra Öztürk, kardeşleri, yakınlarının yanında Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kasatmonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Katamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semra Öztürk'ü sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'nde toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeŞimşek OperasyonuTerörOperasyonŞehit
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