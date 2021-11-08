Şehit yakını ve gazilerden TBMM önünde İYİ Partili Türkkan'a tepki

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Alparlan Fırat, ellerinde Türk bayrakları bulunan şehit aileleri ve gaziler ile birlikte TBMM Çankaya Kapı önünde basın açıklaması yaptı. Fırat, "Vatan, bayrak ve mukaddes değerleri uğruna canları ile bedel ödeyen aziz şehitlerimizin, yakınlarına laf söylemeye cüret eden, milletin, vekil diye Meclis’e yolladığı, kendini bilmez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı şiddetle kınıyoruz" dedi. Lütfü Türkkan'ın tutum ve davranışlarının şehit ailelerini ve gazileri derinden üzdüğünü vurgulayan Fırat, "Şehit yakınımızın tepkisinin sebebi ne olursa olsun, bir partinin grup başkanvekili şehidin kız kardeşine küfür ve hakaret edemez. Siyaset yapıyorsanız vatandaşın tepkilerine tahammül göstereceksiniz. Şehit aileleri ve gaziler olarak kim ki eli kanlı, bebek katili bölücü terör örgütü uzantılarıyla iş tutarsa, sempati beslerse, gittiği her ilde karşısında şehit ailesini ve gazileri görecektir" ifadelerini kullandı.

'SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILMASINI BEKLİYORUZ'

Tepkilerinin, siyasetten uzak, siyaset üstü haklı bir tepki olduğunu dile getiren Fırat, "Türkkan’ı siyasetten uzaklaştın. Şehit aileleri ve gaziler olarak, bizler siyaset üstüyüz. Kimse, haklı tepkimizi, farklı yönlere çekmesin. İsmi geçen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu yakışıksız hareketiyle, bebek katili terör sevicilerinin yanında olup, ekmeğine yağ sürmüştür. Türk milletini Gazi Meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı, ismi geçen milletvekilini kınıyor samimiyetten uzak özrünün yetersiz olduğunu bildirerek, mensubu bulunduğu parti tarafından bir an önce ihraç edilerek, siyasetten uzaklaştırılmasını haklı olarak beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.