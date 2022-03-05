Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı

TOKAT'ta, askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e uğurlandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 09:15
Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Tokat- Niksar kara yolunun Almus kavşağı yakınlarında medana geldi. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam yönetimindeki 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyere çarparak devrildi. Kazada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit olurken, uzman çavuşlar Mustafa Sağlam, Muammer Kurt ve Ali Yiğit ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için bu sabah İl Jandarma Komutanllığı'nda tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehit Ergin'in annesi Beyhan, babası Abdullah Ergin ile Tokat'ta yaşayan eşi Tuğba ve oğlu Emir Ergin katıldı.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Ergin'in cenazesi memleketi Bingöl'e uğurlandı. Şehidin cenazesi kara yoluyla Sivas'a, buradan da uçakla Bingöl'e götürülerek toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatKazaTrafik KazasıŞehitJandarma Uzman Çavuş İsmail ErginTörenBingöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 
Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü 
Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü 
40 yıl sonra şehit sayıldı
40 yıl sonra şehit sayıldı
Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
Doğu'da kış geri döndü
Doğu'da kış geri döndü
Tokat'ta askeri personel servisi devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Tokat'ta askeri personel servisi devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
7 Türk öğrenci, Türkiye yolunda
7 Türk öğrenci, Türkiye yolunda
Van'da 164 yerleşim yerine ulaşım yok
Van'da 164 yerleşim yerine ulaşım yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma