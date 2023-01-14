Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Kurt'un (35) naaşı, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Zekeriya, annesi Hatice, eşi Ebru Kurt ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin annesi, eşi ve bazı yakınları tören sırasında Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Törene şehidin 7 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Kurt da katıldı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan, diğer kent protokolü üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığını ancak müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirmişti.