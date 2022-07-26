Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.