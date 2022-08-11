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Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi Gaziantep'e getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, Gaziantep’e getirildi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:31
Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi Gaziantep'e getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit Şimşek'in cenazesini Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Şenay ve babası Erol Şimşek, yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin cenazesi, öğlende Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKŞehitUzman çavuşMahsun ŞimşekGaziantepPençeKilit OperasyonuIrakKuzey Irak
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