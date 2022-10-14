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Şehit olan uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek

VAN'ın Çatak ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert (30), şehit oldu. Şehidin cenazesi, İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacak. 

14 Ekim 2022 Cuma 09:28
Şehit olan uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas yaşandı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit, olurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürdürülüyor. Şehit Sert'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlanacak. 

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi, Elbistan'daki ailesine ise Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz tarafından verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 4 yıl önce katılan ve bekar olan Sert'in ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kürşat Sert, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Elbistan'da toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanÇatakŞehitUzman çavuşKürşat SertKahramanmaraş
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