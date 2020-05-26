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Sayı 163'e yükseldi

VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahalleside koronavirüsten dolayı bir kadın yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısının 10, toplam vaka sayısının ise 478'e yükseldiği açıklandı. Evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 08:08
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Sayı 163'e yükseldi

Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde 5 Mayıs'ta yasak olmasına rağmen taziye çadırı kurulan Ortanca Mahallesi'ndeki vaka sayısının 128, evde gizli taziyenin kurulduğu Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki vaka sayısının ise 35 olmak üzere toplam vaka sayısının 163'e yükseldiği, evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van’da koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde Eraygen ailesi tarafından kurulan gizli taziye bağlantılı Covid-19 vaka sayısı 128 oldu. Ayrıca Ortanca Mahallesinde sorumsuzca kurulan taziyede koronavirüs kapan ve hastanede tedavi gören bir kadın vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün vefat etmiştir.

Vefat eden vatandaşımız Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verilmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm uyarılara rağmen Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde Gülçek ailesi tarafından yine evde gizli taziye kurulmuştur. Bundan dolayı Eminpaşa Mahallesindeki taziye ile bağlantılı vaka sayısı da her geçen gün artarak 35’e yükselmiştir. Van'da şu ana kadar vefat edenlerin sayısı 10 oldu. Yasak olmasına ve tüm uyarılara rağmen taziye kuran M. Gülçek hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca idari para cezası da uygulanmıştır. Van’daki toplam vaka sayısı yaklaşık 478, taburcu olan hasta sayısı 378 olmuştur. Tedbir amaçlı karantina altında tutulan toplam sayı yaklaşık 61 bin, şu anda karantinası devam eden kişi sayısı ise yaklaşık 18 bin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanİpekyoluEdremitTaziyeKoronavirüsSalgınHastalık
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