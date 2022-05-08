Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Mersin’e gelen Ukraynalılar, Türkiye’ye adapte olabilmek için Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Mezitli ilçesindeki gönüllü evinde kurulan Türkçe kursunda sıralara oturan Ukraynalılar, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı Tanya Doygun tarafından verilen eğitimle Türkçe öğreniyor.

Eğitim hakkında bilgi veren Tanya Doygun, “Ukrayna’da yaşanan savaştan dolayı Türkiye’ye çok sayıda Ukraynalı geldi. Türkiye’de rahat yaşamak, arkadaşlık kurabilmek için Türkçe öğrenmeliyiz. En azından teşekkür etmeyi, selamlaşmayı öğrenmeliyiz. O yüzden gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım. Her derste Türklerin ne kadar yardımsever, misafirperver olduğunu anlatıyorum. 1 aydır Türkçe dersi veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var, haftada 2 ders veriyorum. Ders almak isteyen çok sayıda kişi var. Dersten sonra pazara gidip pratik yapıyoruz. Çok güzel bir deyim var, 1 lisan 1 insan, 2 lisan 2 insan. Bizler yabancı dil, kültür öğrendikçe kendimizi geliştiriyoruz” dedi.

‘TÜRKLERLE ARKADAŞLIK YAPABİLMEK İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM’

2 aydır Mersin’de yaşayan 5 çocuk annesi Maria Stassiuk (39) ise, “Ukrayna’da yaşanan savaştan dolayı ailemle Kiev’den Mersin’e geldim. Burada daha rahat yaşamak, Türklerle arkadaşlık yapabilmek için Türkçe öğrenmeye başladım. Şu ana kadar pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğrendim. Yardımları için öğretmenimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘TÜRKLERE SAYGI İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM’

2 çocuk babası Vleriy Valerii Benko (63) da “Savaş nedeniyle Harkiv’den Türkiye’ye geldim. Türkiye’ye birkaç defa gelmiştim. Şimdi Türklere saygı göstermek için Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Türkler çok sıcakkanlı yardımsever insanlar, onlarla tanışmak selamlaşmak için Türkçe öğreniyorum.”