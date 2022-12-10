Savaşa rağmen 134 bin Ukraynalı Antalya'ya tatile geldi

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Antalya'da, 2022 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla, 2 yıllık zorlu pandemi sürecinin ardından turist sayıları da eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Toplamda 13,1 milyon turiste ulaşan kentte, bu yıl en belirleyici ve etkili unsur Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş oldu. Antalya turizminde, savaş ortamına rağmen ilginç veriler ortaya çıktı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ülkelere göre hava yoluyla kente gelen turist sayılarına yönelik yaptığı incelemede, yaz döneminde tatil amaçlı Antalya'ya gelen Ukraynalıların verisini derledi.

AVRUPA'YA 5 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI GÖÇ ETTİ

24 Şubat 2022 günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın 10 aydır devam ettiğini belirten Recep Yavuz, kış ortasında birçok insanın hayatına, evinden barkından olmasına yol açan savaşın herkesin içini acıttığını söyledi. Savaşın uzamasıyla Ukrayna'dan başlayan göç dalgasının özellikle komşu ülkelerin hayatını önemli ölçüde etkilediğini kaydeden Yavuz, başta Polonya olmak üzere, Almanya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya 5 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının uzun süreli geçiş yaptığını dile getirdi.

ARAÇLARIYLA ANTALYA'YA DA GELDİLER

Almanya'ya göç eden 1 milyondan fazla Ukraynalıdan yüzde 80'inin işe alındığını ve vatandaşlığın kolaylaştırıldığını dile getiren Yavuz, “Polonya 3 milyon civarında Ukraynalı için aylardır konaklama, yiyecek ve içecek imkanı sunuyor. Diğer ülkelere gidenlere de benzer destekler sağlandı. Hayat o ülkelerdeki göçmenler için belirsiz bir döneme evrildi. Tabii ki Ukraynalıların tatil cenneti olarak gördükleri Antalya da bu sürecin içinde önemli bir yer aldı. On binlerce Ukrayna vatandaşı arabalarla Antalya'ya gelerek bu zorlu dönemi aşmaya çalıştı" diye konuştu.

ALMANYA VE POLONYA'DAN GELDİLER

Antalya'nın turist hareketliliğinden, konut fiyatlarına bu süreçte farklı bir deneyim yaşadığını belirten Yavuz, “25 Şubat 2022 günü, savaşın ertesi günü turizmci 'Ukrayna'dan hiçbir turist gelmez' öngörüsündeydi. Zaten ülkenin hava sahası kapanmış, barut kokusu neredeyse bütün Avrupa'yı sarmıştı. Kimsenin tatili düşünecek hali de yoktu. Pek öyle olmadı. Savaşın onuncu ayında ortaya çıkan resim farklı. Ukrayna'nın havayolu kapalı ama Antalya'ya hava yoluyla 134 bin Ukrayna vatandaşı geldi. Gelenlerin büyük kısmını Almanya'ya yerleşip orada çalışan ve yıllık izinleri için Antalya'ya gelen Ukrayna vatandaşları ile Polonya'ya geçen ve orada yaşayan Ukrayna vatandaşları oluşturdu" dedi.

Yavuz, hava yoluyla bu yıl aylara göre Antalya'ya gelen Ukrayna vatandaşlarının sayılarını ise şöyle açıkladı:

“Ocakta 2 bin 577, şubatta 2 bin 403, martta 4 bin 73, nisanda 5 bin 743, mayısta 10 bin 321, haziranda 18 bin 59, temmuzda 22 bin 173, ağustosta 21 bin 425, eylülde 23 bin 461, ekimde 19 bin 569, kasımda 4 bin 81 olmak üzere 133 bin 885."