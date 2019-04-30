Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94535
ALTIN
246.061
DOLAR
5.9636
STERLİN
7.7216
EURO
6.6661
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara...
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün...
Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen...
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde...
Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi
Dış ticaret açığı Mart ayında...

Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi

30 Nisan 2019 Salı 10:23
0 Okunma
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Türkiye'ye araçla kaçak sigara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri incelendi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Operasyon Birimleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce oluşturulan ekip, elde ettikleri bilgilerle belirlenen firma, araç ve şüphelileri takip altına aldı.

İşlemleri takip altında tutulan TIR, Sarp Gümrük Kapısına gelmesi ardından, kamera sistemleri üzerinden izlendi. Yapılan gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından söz konusu aracın yükünün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine sevk edildi. Yapılan taramada, şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, arama hangarına alındı.

TIR'da bulunan gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde, araçta bulunan eşyaların tamamının sigara olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaraların tahmini piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SınırKaçakSigaraGümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim
Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim
Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da kaçak içki operasyonu
Adana'da kaçak içki operasyonu
Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Akdeniz'de 4,8, 3,8 ve 3,2'lik deprem
Akdeniz'de 4,8, 3,8 ve 3,2'lik deprem
Çukurova Üniversitesi öğrencileri Color Fest'te eğlendi
Çukurova Üniversitesi öğrencileri Color Fest'te eğlendi
19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler
19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler
Ağaçlardan kitap topladılar
Ağaçlardan kitap topladılar
Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı
Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans