Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1514
ALTIN
423.474
DOLAR
7.1700
STERLİN
9.7787
EURO
8.6149
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

Şanlıurfa’da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:29
15 Okunma
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

ŞANLIURFA - Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, '‘Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKız Kaçırma Meselesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ULUDAĞLI GENÇ AKADEMİSYENLER EN İYİ SEÇİLDİ
ULUDAĞLI GENÇ AKADEMİSYENLER EN İYİ SEÇİLDİ
BAŞKAN YILMAZ MEHMETÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
BAŞKAN YILMAZ MEHMETÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
MÜSİAD’DAN ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ’NE ZİYARET
MÜSİAD’DAN ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ’NE ZİYARET
DOSABSİAD VE BEBKA’DAN GÜÇ BİRLİĞİ
DOSABSİAD VE BEBKA’DAN GÜÇ BİRLİĞİ
Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
Dağcıların eksi 20 derecede eğitim kampı
Dağcıların eksi 20 derecede eğitim kampı
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’
Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’
BU KÜTÜPHANE 24 SAAT AÇIK..
BU KÜTÜPHANE 24 SAAT AÇIK..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma