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Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına yol açtı, kentteki üm okullarda eğitim öğretime ara verildi. Yağıştan etkilenen Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 25 hasta diğer hastanelere nakledildi.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:28
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Şanlıurfa

Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle birlikte sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaYağmurYağışEğitimOkulöğrenci
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