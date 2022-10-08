Şanlıurfa’da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı

ŞANLIURFA’da, jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik 7 noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde 41 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, uyuşturucu ile yakalanırken, 36'sının da çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.