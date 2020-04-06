Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali
Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri askıya alındı
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri...
Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı
Günde 16 bin öğrenci online...
Juventus'ta hedef Pogba
Juventus'ta hedef Pogba
“Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır”
“Yanlış maske korumaktan çok virüsü...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 574'e yükseldi
Kapat

Şanlıurfa’da 4 mahalle ve 4 binada karantina

Şanlıurfa’da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı. Karantina uygulanan ve 3 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelere giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince yasaklandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:50
0 Okunma
Şanlıurfa’da 4 mahalle ve 4 binada karantina

ŞANLIURFA - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa’da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

4 MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek’in Şekerli, Akçakale’nin Narlıova, Suruç’un Kırmit ve Haliliye’nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.

3 BİNİ AŞKIN İNSAN KARANTİNADA

3 bini aşkın kişinin yaşadığı, güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp görülmediği de soruluyor. 2 bin 500 nüfuslu Siverek’in Şekerli Mahallesi’nde de karantina uygulamasının ardından önlem alan jandarma, geçişlere engel oluyor. Karantina uygulamasındaki mahallelerde yaşayanların istekleri de kaymakamlar aracılığıyla Sosyal Vefa Destek grubu tarafından muhtar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

JANDARMA DA ÖNLEMİNİ ALDI

Salgın riski nedeniyle karantinaya alınan mahallelere ulaşımı engelleyen jandarma ekipleri de bu bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapıyor. 14 gün sürecek olan karantina uygulaması kapsamında giriş ve çıkışa kapatılan mahallerde görevli jandarma personellerinin de kendi tedbirlerini aldığı gözlendi. Koruyucu tulum giyerek önlem alan jandarma personellerinin aynı zamanda maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

MAHALLEYE DEZENFEKTAN GÖNDERİLDİ

Öte yandan Siverek Belediyesi tarafından 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi’ne dezenfektan desteği sağlandı. Dün gıda yardımı da yapılan mahalleye belediye görevlileri sabah saatlerinde dezenfektan malzemesi gönderdi. Belediye ekipleri tarafından jandarma tarafından barikat kurulan noktaya getirilen dezenfektan ürünleri burada Şekerli Mahalle muhtarı tarafından teslim alındı. Şekerli mahallesi ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yolları da iş makineleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKarantina4 Mahalle4 BinaKoronavirüs Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale'de zabıta ve itfaiyeden evde kalanlara seyyar konser
Kırıkkale'de zabıta ve itfaiyeden evde kalanlara seyyar konser
Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor
Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor
Evinde siperlik maske üretiyor
Evinde siperlik maske üretiyor
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Antalya 'evde kal'dı
Antalya 'evde kal'dı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı