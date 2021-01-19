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Şanlıurfa turizminde 2021 umudu

ŞANLIURFA Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kentin, bu yıl salgının kontrol altına alınmasıyla turizmden en fazla payı alacağını söyledi. Yaşar, kentin simgeleri arasında yer alan Göbeklitepe'yi geçen yıl 3 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen yaklaşık 200 bin kişinin dolaştığını belirterek, "Bu yıl yerli ve yabancı turistlerin gelişi ile bu rakamların milyonlara ulaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

19 Ocak 2021 Salı 09:12
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Şanlıurfa turizminde 2021 umudu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 3 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen 197 bin 912 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Anıtsal tapınak olan Göbeklitepe’de bulunan T biçiminde sütunların üzerinde yer alan figürleri görmek isteyenlerden yoğun talep aldıklarını belirten Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yerinin Göbeklitepe olduğunu söyledi.

SON 3 YILDA GÖBEKLİTEPEYİ 680 BİN 290 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgın dolayısıyla 2020 yılında yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yeniden ağırlamaya başladı. 2020 yılında salgına rağmen ören yerini 197 bin 912 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Rahime Yaşar, Göbeklitepe son 3 yılda 680 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi Şanlıurfa ve bölgeye çok katkı sağladı. 2019 yılında adeta turist akını oldu. Özellikle 2020 yılında ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaşması beklentisi içerisindeydik fakat pandemi bunun gerçekleşmesine izin vermedi. Pandemiye rağmen 2020 yılında yaklaşık 200 bin kişinin Göbeklitepe'yi ziyaret etmesi turizmcileri sevindirdi. Şimdi gözümüzü 2021'e çevirdik. Bu yıl aşı çalışmaları başladı. İnsanlar özellikle inanç ve kültür turlarına katıldıkları zaman gidecekleri bölgenin hijyeni, güvenliği ve sağlık standartlarının üst düzeyde olmasını ister. Biz şehir olarak bu konularda tüm hazırlıklarımızı yaptık ama pandemi bunda etkileyici etken olacak. Eğer nisan ayı itibari ile insanlar belirli bir oranda aşı olursa 2021 yılını münferit ziyaretlerle iyi bir rakamla kapatacağımızı düşünüyorum. İnsanlar pandemiden dolayı gezmeyi, dolaşmayı, kültürel varlıkları görmeyi özlediler. Eğer pandemi biterse Şanlıurfa olarak turizmde kaldığımız yerden devam ederiz ve milyonlara ulaşan turist sayısına ulaşırız"

BAKANIN AÇIKLAMALARI BİZLERİ UMUTLANDIRDI

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta içerisinde yaptığı 'Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım. Mısır’ın piramitleri neyse, Urfa bölgesi de öyle olacak' açıklaması, turizmcileri mutlu etti. Bakan Ersoy'un açıklamasının bölgeye olan ilgiyi artıracağını ve bunun da kent turizmine katkı sağlayacağını anlatan Rahime Yaşar, “Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un çok ciddi açıklamaları oldu. Yeni Göbeklitepe’lere hazır olun mesajını verdi. Böyle önemli açıklamalar devlet büyüklerimiz dile getirmesi bizlerde heyecan yaratıyor. Haziran ayındaki yapılacak olan açıklamayı dört gözle bekliyoruz. Şanlıurfa’nın önü çok açık şehir olarak bizlerin hazır olması gerekiyor. Şanlıurfa bölgenin turizm konusunda lokomotifi olacaktır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaTurizmTurist
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