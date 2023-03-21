Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor

Şanlıurfa

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı sudan çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana 3 gündür dolgu yapıyor.

Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağış ise yapılan dolgunun etkisinin azalmasına neden oluyor.

Civardan akan sel suları da arama yapılan kıyı bölgesini bulandırıp, balçığa dönüştürünce çalışmaların güçlükle ilerlemesine neden oluyor.

Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un koordinasyonunda süren çalışmaları, tırla suya kapılan şoför Emin Ergün'ün (24) yakınları da günlerdir umutla takip ediyor.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.