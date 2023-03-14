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Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımına başlandığını bildirdi. 

14 Mart 2023 Salı 14:59
Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konut çalışmalarına ilişkin video yayımladı.
Kurum, paylaşımında, "Bilimsel, güçlü ve hızlı. TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla Şanlıurfa Birecik'te de başladık." ifadelerini kullandı.
Videoda, Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı belirtilerek, Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
İlk etapta 897 konutun yapılacağı aktarılan videoda, konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği belirtildi. 
Görüntülerde, konutların yanı sıra çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı da aktarıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşŞanlıurfaDepremKonut
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