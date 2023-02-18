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Şanlıurfa'da depremzedelere psikolojik destek veriliyor 

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da güvenli alanlarda barınanlara psikolojik destek veriliyor.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:04
Şanlıurfa'da depremzedelere psikolojik destek veriliyor 

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar da psikolojik destek sunuyor.
Turgut Özal Parkı'nda kurulan güvenli alanlarda kalanlarla bir araya gelen psikologlar, yetişkinlere psikososyal destek verirken, çocuklara da oyunlarla depremi anlatıyor.
Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi veren psikologlar, çocukların depremin etkisini kısa sürede atlatması için aileleri bilinçlendiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşŞanlıurfaDepremDepremzede
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