Şanlıurfa'da 9 kilo 900 gram uyuşturucu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada, 9 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.