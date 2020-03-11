Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı:...
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5...
Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu
Cinsiyete göre meslek grupları belli...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
KORONA VİRÜSÜ İÇİN İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK BULUŞ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı

ŞANLIURFA’da, fabrika işçilerini taşıyan 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:25
0 Okunma
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezindeki işçileri sabah mesaisi için Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikaya taşıyan Bayram Bozdaş’nın kullandığı 51 KM 122 plakalı servis midibüsü, önünde ilerleyen Sinan Altunsulu yönetimindeki 63 S 6354 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, köprü ayağına çaptı. Kazada yaralanan bazı işçiler, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 47 kişi tedaviye alındı
Öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 47 kişi tedaviye alındı
Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında
Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde çalışmalar sürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde çalışmalar sürüyor
60 yıllık hayal gerçek oldu
60 yıllık hayal gerçek oldu
Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı