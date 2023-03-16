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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

16 Mart 2023 Perşembe 13:52
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

ŞANLIURFA  - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.03.2023 14:06
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiIçme SuyuKesinti
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