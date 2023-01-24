Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.372,43
ALTIN
1.171,94
DOLAR
18,81
STERLİN
23,16
EURO
20,44
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa...
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde 

Samsun'daki barajların doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 71'e çıktığı bildirildi.

24 Ocak 2023 Salı 12:27
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde 

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, tarımsal sulama ve içme suyu kullanımında her zaman bilinçli davranılması gerektiğini söyledi. 
Yer altı su kaynaklarının kar yağışı sonrası oluşan kar yükü ile beslendiğine işaret eden Çelik, mevsimsel yağmur ve kar yağışı azalması nedeniyle yer altı su kaynaklarında çekilme görülebileceğini dile getirdi.
Kuraklıkla mücadelede ekosistemin korunması kadar buna yönelik yatırımların da önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"Türkiye'de kuraklıkla mücadele için hayati öneme sahip baraj ve sulama göletlerini zamanında yaparak önemli mesafe katettik. Üreticilerimize tarımda vahşi sulamadan damla sulamaya geçmesini, bilinçli hareket ederek alternatif ürünlere yönelmesini öneriyoruz. Evlerde vatandaşlarımız ise içme suyu başta olmak üzere temizlikte kullanılan suda tasarrufa her zaman dikkat etmeli. Bunu yaşam biçimi haline getirmeli. Su israfının önüne geçilmesi gerekli."
Çelik, Samsun'un en büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nda doluluk oranının yüzde 71,4 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ise doluluk oranı yüzde 61,9'du. Hasan Uğurlu Barajı'nda ise bugün yüzde 63,6 seviyesindeki doluluk oranı, geçen yıl aynı tarihlerde yüzde 61,6'lardaydı. Samsun sınırları içindeki tüm barajların geçen yıl doluluk oranı ortalama yüzde 60,7 idi. Bu rakam bu yıl yüzde 71 seviyesinde. Geçen yıl ile bu yılı karşılaştırdığımızda barajlardaki doluluk oranı Tokat'ta yüzde 31,8'den 40,1'e, Amasya'da yüzde 16,8'den 38,9'a, Sinop'ta yüzde 69,2'den 82,3'e yükseldi. Ordu'da ise geçen yıl yüzde 30,8 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 19,4 seviyesine geriledi."

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBarajKuraklıkDsi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor
Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor
Bolu'da takla atarak dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bolu'da takla atarak dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu
Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu
Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 1280 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçiridi
Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçiridi
Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı
Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı
Sakarya'daki orman yangınında zarar gören 50 dönümlük alan havadan görüntülendi
Sakarya'daki orman yangınında zarar gören 50 dönümlük alan havadan görüntülendi
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi