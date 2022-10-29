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Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'nın güvenliği artırıldı

SAMSUN'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda, 3 Şubat'ta gerçekleşen saldırının ardından valilik; emniyet ve belediyelerin ortak çalışmasıyla yeni tedbirler alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının sayısı artırılan, ışıklandırılan, kontrolsüz araç girişleri engellenen ve çevresi yeniden düzenlenen parkta, polis ve zabıta ekipleri nöbete başladı. Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, "Buradaki yeni önlemler, durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya çıkarıyor" dedi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:20
Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'nın güvenliği artırıldı

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 GÜN SAYGI NÖBETİ 

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları ortak açıklama yaptı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından iddianame hazırladı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Sanıkların cezasında indirim uygulanmadı.

ÇEVRE DÜZENLENDİ, GÜVENLİK ARTIRILDI

Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nda, 3 Şubat'ta gerçekleşen saldırının ardından valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile yeni tedbirler alındı. KGYS kameralarının sayısı artırılan, ışıklandırılan, kontrolsüz araç girişleri engellenen ve çevresi yeniden düzenlenen parkta, polis ve zabıta ekipleri nöbete başladı.

'ÖNLEMLERDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANILMALI'

Atatürk Parkı’ndaki önlemleri değerlendiren Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu talihsiz saldırının yapılış biçimi değerlendirildiğinde birtakım güvenlik zafiyetleri karşımıza çıkıyor. Buradaki yeni önlemler, durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya çıkarıyor. Ardından burada alınan birtakım önlemler, durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya çıkarıyor. Bunun dışında o güne kadar yetersiz olan aydınlatmalar artırılmış durumda. Güvenlik güçleri burada sürekli önlem alıyor ancak gelişen teknolojiyi de değerlendirmek lazım. İnsan gücüyle değil de teknoloji ile daha sağlıklı bir koruma olabileceğini düşünüyorum. Birtakım güvenlik sensörleriyle özellikle gece saatlerinde anıta belli bir mesafeden fazla yakınlaşma engellenebilir. Tabi o gün buradaki en büyük sorunlardan biri anıta halat takılarak araçla çekilmeye çalışılmasıydı. Bu noktada da dikkat edilmesi gereken husus özellikle bu anıta kontrolsüz araç girişinin mutlaka engellenmesi gerekliliğidir. Şu anda araçların giremediğini de görüyoruz."

'IŞIKLAR GÖRSEL GÜZELLİK VE GÜVENLİK KATMIŞ'

Vatandaşlardan Uğur Bektaş (28), "Geçen sene geldiğimizde burada hiç bu kadar ışık yoktu. Burası saldırından sonra bu hale geldi. Umarım tekrar böyle bir saldırı ile karşılaşılmaz. Girişlerde ve çıkışlarda polisler var. Buraya araç girişini de engellemişler önlemler güzel olmuş. Işıklar hem görsel güzellik katmış, hem de güvenliği sağlamış" derken, Ecem Güldüz (19) "Işıklandırmayı çok beğendim. Fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Burada saldırı önleme amacı belki köhne gibi kalmadığından daha ışıl ışıl olduğundan bir önlem olarak sayılabilir" dedi.

Talha Çelik (21) de "Yoldan geçerken gördük geldik. Çok güzel olmuş ışıl ışık dikkat çekiyor. Işıklandırma beni çok etkiledi. Fotoğraf makineme sarıldım hemen" diye konuştu.

Furkan Sarıbaş (20) ise "Yanından geçerken gördük geldik ışıklar çok güzel olmuş. Çok beğendik. Fotoğraf çekmek için geldik. Buraya yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunİlkadımOnur AnıtıAtatürk ParkıMilli Mücadele
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