Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
403.486
DOLAR
7.0004
STERLİN
9.7171
EURO
8.4717
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı

Samsun’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu, ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı. Çorum-Samsun Karayolu'nda ise Hasan Zahir ve Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

16 Şubat 2021 Salı 13:59
9 Okunma
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı

SAMSUN - Samsun’da pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazartesine kadar aralıksız sürdü. Kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu. Aralıksız yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi. Karı fırsata çeviren esnaftan bazısı ise yolda kalan araç sürücüleri için kavşaklarda zincir satışına başladı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı.

‘3 SAATİR YOLDAYIM’

Trabzon’dan Antalya’ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun’da yolda kaldığını belirten bir sürücü, “Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun’da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim” dedi.

‘ÇORUM- SAMSUN KARAYOLU'NDA DA SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ’

Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergâhlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Çorum-Samsun Karayolu'nun 7’inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10’uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan trafik ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Özel harekât polisleri de, yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunAnkara KarayoluUlaşımKapandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu’da kar etkisi; mahalle yolları kapandı, eğitme ara verildi
Ordu’da kar etkisi; mahalle yolları kapandı, eğitme ara verildi
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle seralar çöktü
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle seralar çöktü
2 otobüs ile 1 TIR çarpıştı: 6 yaralı
2 otobüs ile 1 TIR çarpıştı: 6 yaralı
Yüksekova'da PKK tepkisi
Yüksekova'da PKK tepkisi
Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 kişi tutuklandı
Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 kişi tutuklandı
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
KONYA'DA FECİ KAZA: 5 ÖLÜ, 38 YARALI
KONYA'DA FECİ KAZA: 5 ÖLÜ, 38 YARALI
Öykü Arin'in annesi: Yanak içinden sürüntü kitinin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz
Öykü Arin'in annesi: Yanak içinden sürüntü kitinin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz
İkizdere'de evcil hayvan satışı yasaklandı
İkizdere'de evcil hayvan satışı yasaklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma