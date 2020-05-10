Salgınından korunmak isteyenler, yaylalara akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu'nun doğal güzelliğiyle turizm yerlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilere kapatıldı. Abant, Gölcük ve Yedigöller'e gidemeyenler, hafta sonu az bilinen Karamanlar Göleti'ne gitti. Günübirlik ziyaret ettikleri gölet etrafında dolaşanlar, sessiz ve sakin ortamda doğal güzelliğin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, koronavirüs günlerinde şehirden uzaklaşıp, doğal ve az insanın bulunduğu ortamlara gelmenin kendilerini iyi hissettirdiğini söyledi.

Bolu'da yaşayanlar da şehirden uzaklaşıp, yaylalara gitmeyi tercih etti. Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası doldu. Bolu'nun en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken At Yaylası'na gelenler, doğayla iç içe ve insandan uzak ortamda yaz aylarını geçirmeyi planlıyor.