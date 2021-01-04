Salgına rağmen 86 ülkeye 332 bin ton tarım ürünü ihraç edildi

Dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de olumsuz yönde etkilemesine karşın Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan tarımsal ürün ihracatı hız kesmedi. Salgınına koşullarında Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatında bir önceki yıla oranla geçen yıl 56 bin ton artış yaşandı. Alaşehir Gümrüğü'nden geçen yıl toplam 17 bin 619 TIR çıkış yaparken, 86 ülkeye, toplam 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bunun 171 bin tonunu çekirdeksiz Sultaniye üzümü oluşturdu. Sultaniye üzümü ihracatında bir önceki yıla göre 2 bin tonluk artış yaşandığı belirtildi. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2002 yılında koronavirüs salgınına rağmen toplam 332 bin ton tarım ürünü ihracatı yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İHRACATIN EN FAZLA YAPILDIĞI ÜLKE RUSYA OLDU

Alaşehir'den 171 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildiğini belirten Soygür, "Bunu 42 bin ton ile kiraz, 21 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Toplamda 600 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihraç edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer alırken toplamda 86 ülkeye ihracat yapıldı" dedi.

İhracattaki başarının en büyük nedeninin, işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylıklar, güvenli, sağlıklı, kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılar olduğunu vurgulayan Soygür, "2020 yılı tarım ürünleri açısından verimli bir yıl oldu. Hedefimiz her yıl ihracat rakamını daha da yükseltmek olacak" diye konuştu.

2019 yılında Sofralık Sultaniye çekirdeksiz üzüm ihracatı 169 bin ton olurken, toplam tarım ürünleri ihracatı 276 bin ton olarak gerçekleşmişti.