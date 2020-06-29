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Salda Gölü yine cıvıl cıvıl

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte cıvıl cıvıl günlerine döndü.

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:25
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Salda Gölü yine cıvıl cıvıl

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine döndü. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü, her gün Türkiye'nin her yerinden yüzlerce kişiyi ağırlamaya başladı.

Sakarya'dan geldiğini söyleyen Meltem Yerlikaya, "İlk defa geldim. Anlatıldığı gibi gerçekten güzel. Sessiz, sakin. Herkesin görmesini isterim" dedi. Pervin Yerlikaya ise, "İnternetten gördük, merak ettik. Kuşadası'na geçerken buraya da uğramak istedik. Gerçekten çok güzelmiş" diye konuştu.

‘ARKADAŞLARIMIZ ÖVÜNCE MERAK ETTİK’

Salda'nın herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Hayri Kızılaslan da, "Fethiye'den geldim. Salda herkesin görmesi gereken bir göl bence. Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Muğla'dan geldiğini aktaran Erdem Çelebi, "Medyadan gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir yer. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımız övdüğü için biz de merak ettik. Tam yolumuzun üzeriydi burayı da görmek istedik. Çok güzel. Buraya geldiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

İzmir'den gelen Onur Gümüşler de "Salda her zamanki gibi güzel. Sakinliği, suyun berraklığı kaybolmamış. En son nasıl bıraktıysak öyle, Salda çok güzel" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü
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