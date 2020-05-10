Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da her aşamasını yakından takip ettiği çalışmanın sonunda bakanlığın çevre projelerinde fikir ve önerilerini almak üzere oluşturduğu akademisyenlerden oluşan özel kurul Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Akademisyenler göl kenarından da numune alarak incelemek üzere götürdü. Salda Gölü kenarında yürütülen hassas çalışmanın yaklaşık 3 hafta sürdüğü belirtildi.

SALDA'DA NE OLMUŞTU?

Dünyada Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan Salda Gölü'nün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında alanı 'özel alan' ilan ederek, 800 metre yakınına Millet Bahçesi kurulması kararını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında TOKİ'ye verilen ve TOKİ'nin de yüklenici firmaya ihale ettiği çalışmalar devam ederken, yüklenici firmaya ait kamyon ve kepçelerle girilen alan tahrip edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olayın ardından Salda Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kahraman, "Alandaki tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 'Çevre Kanunu' kapsamında bir cezai durum söz konusu. 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" dedi. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü'nün Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu da bildirildi.