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Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi

Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için 'Slow Food' hareketinden ortaya çıkan Cittaslow'a (sakin şehir) Mart 2016'da kabul edilen Uzundere, doğal güzelliklerinin yanı sıra her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bereketli topraklarıyla dikkat çekiyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:56
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Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi

Denizden yüksekliği yaklaşık 2 bin metre olan Erzurum'un Karadeniz'e sınır ilçesi Uzundere'ye bağlı kırsal mahallelerde, kiraz mevsimi başladı. Meyveciliğin giderek yaygınlaştığı ilçenin Balıklı Mahallesi'nde kurulan kiraz bahçesinde hasata başlayan vatandaşlar, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarladıklarını söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve kaymakamlığın desteğiyle kurduğu kiraz bahçesinde hasat yapan Mustafa Güngör, ilçede meyveciliğin geliştiğini bildirdi. Ağaçlardan günde ortalama 200 kilogram kiraz topladıklarını anlatan vatandaşlar da Uzundere'de yetişen kirazın büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Vatandaşlar, "Erzurum'da 'sebze ve meyve olmaz' diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her türlü sebze ve meyve olmaya başladı. Burada yetişen başta dut, kiraz olmak üzere çeşitli meyveleri Bursa, İstanbul gibi büyük kentlere gönderiyoruz" dediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumUzundereKiraz
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