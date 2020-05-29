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'Sakin Şehir'deki tur teknelerinde koronavirüs sonrasına hazırlık

Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi’nde, Kadın Azmağı ile Sedir Adası'na tur düzenleyen teknelerin sahipleri, sezonun açılmasını bekliyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:45
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'Sakin Şehir'deki tur teknelerinde koronavirüs sonrasına hazırlık

MUĞLA - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari faaliyet yapmaları yasaklanan günübirlik tur teknelerinin bakım çalışmaları devam ediyor. Fiber ve ahşap tekne sahipleri, hükümetin normalleşme süreci ile ilgili açıklamaları ardından motor bakımları, boyama ve iç temizliklerine de hız verdi. Doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı'na 45 dakikalık tur düzenleyen tekneciler, 12 kişilik yolcu kapasitelerini yarıya düşürdü. Özellikle Rusya'dan gelen turistleri Sedir Adası'na götüren ahşap teknelerde de bakım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

‘DÖRT GÖZLE SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ’

Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Rıfat Terzioğlu, "Teknelerimizin bakımları ve temizliği yapıldı. Dört gözle sezonun açılmasını bekliyoruz. Tenekelerimizde koronavirüs salgını ile ilgili nasıl uygulama yapacağımızı bilmiyoruz. Bize ulaşan bir bilgi yok. Ancak maskelerimiz ve dezenfektanlarımız hazır bulunuyor. Bölgemiz için tekne turu büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerimiz cennet koylarımızı görme fırsatı buluyor. Kooperatif bünyemizde 10 tekne var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sakin EhirTur TekneleriKoronavirüsHazırlık
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