Sakarya’da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Söğütlü ve Geyve ilçelerinde, 4 ayrı adrese operasyon yaptı. Ekipler adreslerde, 150 bin 600 boş makaron, 4 bin 800 dolu makaron, 70 kilo açık tütün, 2 sigara sarma makinesi, 10 şişe sahte içki, 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte içki, alkol yapımında kullanılan 5 aroma, 39 adet sahte 100 TL’lik banknot, 139 adet sahte 50 TL’lik banknot, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.