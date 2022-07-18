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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30) acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:45
Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in acı haberi, Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, ailenin komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. 

Şehit Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ TÖRENLE KARŞILANDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Ayşe Civelek, baba Hakkı Civelek, yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı. 

DHA

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