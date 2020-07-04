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Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:59
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Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlamaFabrikaGözaltı
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