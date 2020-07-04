Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
DHA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
DHA