Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,737.33
ALTIN
670.23
DOLAR
11.29
STERLİN
15.18
EURO
12.75
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sakarya'da ulaşım ihalesi

15 adet M plaka kiraya verilecek

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:58
76 Okunma
Sakarya'da ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçe merkezinden dönüşümlü olarak Korucuk-Ofis Garaj, Doruk/Baytur-Ofis Garaj, Camili2-Ofis Garaj hatlarında çalıştırılmak üzere UKOME kararı gereği Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde oluşturulan Minibüs hattına ilave edilecek 15 adet ticari M plakasının, ilgili hatta ait 3 güzergâhta dönüşümlü olarak 10 yıllığına işletilmesi için 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale düzenleyecek.

İhale şartname ve ekleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 250 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale 30 Kasım 2011 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.11.2021 12:01
Anahtar Kelimeler:
M PlakaSakaryaUlaşımİhaleBasın IlanBikönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  
Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  
Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  
Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek
Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma