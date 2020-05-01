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Sakarya'da tavuk ölümlerinin sebebi araştırılıyor

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Nuri Al, Kaynarca ilçesinde bazı tavuk çiftliklerinde görülen ölüm olayıyla ilgili inceleme başlatıldığını, analiz sonuçlarına göre ölüm sebebinin ortaya çıkacağını söyledi.

01 Mayıs 2020 Cuma 09:02
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Sakarya'da tavuk ölümlerinin sebebi araştırılıyor

Kaynarca’da tavuk çiftliklerinde yaşanan ölümlerin sebebi araştırılıyor. Telef olan tavuklar tedbirler alınarak gömüldü. Tavuk ölümlerinin yaşandığı çiftlikler tedbir amaçlı kapatıldı. Sakaryal Tarım ve Orman İl Müdürü Nuri Al, "Kaynarca ilçemizde birkaç çiftlikte ölüm olayı meydana geldi. Ekiplerimiz hızlıca bölgeye giderek inceleme başlattı. Şu ana kadar lokal bir durum söz konusu. Ekiplerimiz kümeslerden numuneler alıp ileri teknolojiye sahip Ankara ve İstanbul’daki laboratuvarlara gönderdi. Tavukların ölüm nedeni tam olarak sonuçlar geldiğinde açıklanabilir. Sonuçlar elimize ulaşmadan kesin bir dille ölümün sebebi şu demek doğru olmaz. Biz incelememizi yaptık, tedbirlerimizi aldık. Ölü tavuklar gerekli tedbirler alınarak imha ediliyor.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaTavukölüm
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