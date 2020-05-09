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Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

SAKARYA'da, bir iş yeri sahibinin silahla yaralanmasının ardından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında çete lideri ve akrabasının da olduğu 4 kişi tutuklandı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:27
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Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

Arifiye ilçesinde, 30 Nisan günü iş yeri sahibi F.B.'nin silahla yaralanmasının ardından suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç aldıkları iddia edilen çetenin lideri A.G. ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri A.G. ile akrabası F.G.’nin de olduğu 4 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, bir kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaSuçörgütçeteOperasyon
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