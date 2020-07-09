Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama

SAKARYA - Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor.



3 ŞEHİT, 6 YARALI



Geçen hafta Cuma günü Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, kamyonla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kontrollü patlama için askerler de bölgede bulunurken, bu sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kişileri Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu bölgede kamyondan geriye enkaz yığının kaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'nca Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana gelen patlamada, 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.