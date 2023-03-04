Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki 41 BJ 018 plakalı tırın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.Ş, tırı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.