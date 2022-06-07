Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi

Bir süre önce ikamet ettiği İstanbul'dan memleketi Andırın'a gelen Mevlana İdris Zengin, rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerinin ardından Zengin, ameliyata alındı. Kalbinden ameliyat olan Mevlana İdris Zengin, yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Mevlana İdris Zengin'in ölüm haberi, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere edebiyat dünyasını yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayıp aileyi de arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, taziye mesajından "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi. Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu aileyi arayarak başsağlığı diledi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hastaneye gelerek aileye taziyelerini iletti.

TÖREN SULTAN AHMET'TE

Demirören Haber Ajansı (DHA) Andırın Muhabiri İskender Zengin'in de ağabeyi olan Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İskender Zengin, ağabeyi Mevlana İdris Zengin'in Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından biri olduğunu söyledi. Andırın'a baba ocağına geldikten sonra rahatsızlandığını belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Andırın'da bir rahatsızlık yaşadı. Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne getirdik. Burada tedavisi ameliyatla kalbinin 4 damarı değiştirildi. Bu süreçte böbreklerde de problem oluştu ve akciğerlerde problem oldu. Süreç güzel gidiyordu. Hatta biz dün akşam görüştük, kendisiyle konuştuk, süreç çok iyiydi. Gülerek, sorularımıza kafa sallayarak yanıt veriyordu. Biz bugün yarın ayağa kalkacak diye düşünüyorduk. Doktorlarımız da sağ olsun çok ilgi gösterdiler 12 gündür. Ama gece 03.30 sıralarında acı haber geldi ve Mevlana İdris Zengin'in vefat etti. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip İstanbul Sultan Ahmet'e defnedilecek. Sağ olsun Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca süreçte bizzat ilgileniyordu. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop bizzat ilgilendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da vefatından sonra arayarak taziyelerini iletti. Başsağlığı diledi."