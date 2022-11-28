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Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı

MUĞLA merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla 180 turisti 12 milyon 346 bin lira dolandıran 25 kişi gözaltına alındı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:17
Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Muğla başta olmak üzere diğer illerde bulunan turistik otellerinin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütünü 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Suç örgütünün 19 sahte şirket kurarak, banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 yerli ve yabancı tatilciyi 12 milyon

346 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler yönelik 26 Kasım'da Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 sim kart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlerie yönelik not defterleri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca 12 tabanca mermisi ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOtelRezervasyonInternetTurizmTuristDolandırıcı
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