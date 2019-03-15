Sahil Güvenlik uçağının fark ettiği 41 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Sahil Güvenlik uçağı tarafından yapılan kontrollerde, dün saat 03.30 sıralarında, Bademli Kalem Adası önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak tespit edildi. Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan grup, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurdu. Lastik bottaki 17'si Suriye, 11'i Somali, 8'i Kongo, 4'ü Irak ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 12'si erkek, 15'i kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.