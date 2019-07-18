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Sağanak yağış hayatı felç etti!

Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Sağanak yağış hayatı felç etti!

Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
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Sağanak yağış hayatı felç etti!

Zonguldak, (DHA) 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle dere taştı, ev iş yerlerini su bastı. İtfaiye ve polis ekipleri, evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.

İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi’nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı. Evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal afet. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kuruldu. Az önce Kışla Sanayi Sitesi'ne de girdim. Orası da çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.

Son olarak 2008 yılında sel felaketini yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sokaklara çıktı. Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Murat Kapan, “Yine sıkıntı yaşıyoruz. Gece 5'ten bu yana ayaktayız. Teyakkuzdayız. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağışZonguldakEreğli
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